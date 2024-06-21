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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حادث سطو مسلح على منزل روبرتو باجيو خلال مباراة ايطاليا واسبانيا

روبرتو باجيو
روبرتو باجيو

تعرض روبرتو باجيو أسطورة الكرة الإيطالية لحادث سطو مسلح أمس الجمعة أثناء مباراة منتخب إيطاليا امام اسبانيا ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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منتخب إسبانيا يهزم إيطاليا في يورو 2024

وفوجئ روبرتو باجيو خلال تواجده في منزله رفقة عدد من أصدقاءه لمشاهدة المباراة بإقتحام 5 أشخاص للمنزل بشكل مفاجئ والتعدي عليه.

حاول روبرتو باجيو التصدي لهم الا انه اصيب في رأسه قبل أن يقوم اللصوص بحبسه وأسرته في إحدى الغرف والإستيلاء على لاأموال والمجوهرات الموجودة في المنزل.

ونجح باجيو في مغادرة الغرفة بعدما تأكد من رحيل اللصوص وقام بالإبلاغ عن الحادث حيث تقوم الشرطة الإيطالية بالتحقيق في هذا الحادث.

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