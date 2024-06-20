منتخب إسبانيا يهزم إيطاليا في يورو 2024

فاز منتخب إسبانيا على نظيره الإيطالي في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024.

وسجل ريكاردو كالافيوري لاعب منتخب إيطاليا هدفا في مرماه عند حلول الدقيقة 55 ليتقدم منتخب اسبانيا في النتيجة.

وكان منتخب اسبانيا قد فاز على كرواتيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بينما فاز منتخب إيطاليا على ألبانيا بهدفين مقابل هدف.

وحسم منتخب إسبانيا التأهل إلى الدور التالي من بطولة يورو 2024 بينما ينتظر المنتخب الإيطالي الجولة الثالثة لحسم موقفه من التأهل أو مغادرة البطولة.

ومن المقرر أن يواجه متنخب اسبانيا نظيره الالباني يوم الاثنين المقبل بينما يواجه ايطاليا نظيره الكرواتي.

تشكيل إسبانيا..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، لابورت، كوكوريلا، لو نورماند.

خط الوسط: فابيان رويز، رودري، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، موراتا، إينياكي ويليامز.

تشكيل إيطاليا..

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، باستوني، ديماركو، كالافيوري.

خط الوسط: باريلا، جورجينو.

خط الوسط الهجومي: فراتيسي، بيليجريني، كييزا.

خط الهجوم: سكاماكا.