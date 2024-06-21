غداً السبت.. 54 ألف طالب يخوضون امتحانات الثانوية العامة

تستعد محافظة الاسكندرية لاطلاق مارثوان امتحانات اتمام الثانوية العامة 2024 فى المواد المضافة للمجموع، والتي تبدأ غدا السبت بامتحان اللغة العربية.

محافظة الاسكندرية

وتابع الدكتور عربى ابو زيد وكيل مديرية التربية والتعليم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات عدم تأخر دخول الطلاب عن اللجان، والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

من جانب آخر يستعد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لاجراء جولة بمجمع مدارس زهران الرسمي لغات بإدارة شرق التعليمية (سموحة، دوران فيكتور عمانويل)، غدًا السبت، لتفقد سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، للتأكد من توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب، سيتم عقد كافة اللقاءات الصحفية خارج المدارس، مشدداً على الصحفيين الراغبين في الحضور بأن التصوير سيكون خارج المدارس فقط في ضوء توجيهات وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور عربى أو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أنه يستأنف طلاب الثانوية العامة امتحانات العام 2024، بمادة اللغة العربية، قبل توقفها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن عدد الطلاب المقيدين لدخول امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية هذا العام بلغ 54 ألف و300 طالب وطالبة، منهم 17455 طالب للشعبة الأدبية، و24280 طالب لشعبة العلوم، و10565 طالب لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي يؤدون الامتحانات أمام 138 لجنة في الاسكندرية ولجنتين في الحمام.

وأوضح «أبوزيد» أنه تم التأكيد على تمام جاهزية اللجان والإدارات التعليمية لاستئناف الامتحانات من خلال المرور على تجهيزات اللجان والمدارس وتعقيمها وتفعيل بروتوكولات التعاون مع 7 جهات لتوفير الجو المناسب والملائم للطلاب والجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ، حيث وقعت المديرية بروتوكولات تعاون مع مديرية الصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء والإسعاف والمياه والأحياء.

وتابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الاجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الالكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.

وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وشدد الدكتور رضا حجازي، على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مشدداً على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنّ مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، قد أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، موجهًا جميع الأجهزة المعنية بالتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب.

وكلّف الشريف، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية، لتوفير الاحتياجات المطلوبة كافة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكل الإجراءات اللازمة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.