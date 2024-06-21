القبض على عنصر إجرامي بحوزته أقراص مخدرة بـ 300 ألف جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطإجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته(371,500ألف قرص مخدر ومؤثر–سيارتين).

هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (10,150مليون جنيه)، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة.

يأتي ذلك استمرارا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على متهم بالاتجار في المواد المخدرة وتوريجها على عملائه بمنطقة الوراق، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بإشراف رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة.



وفي سياق منفصل تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، تقدر قيمة المضبوطات بـ 1,5مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصريين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً), وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.