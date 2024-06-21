ضبط عامل شرع في قتل آخر بطلق ناري بسبب خلافات مالية بطهطا

استقبلت مستشفى طهطا العام، عامل يبلغ من العمر 27 سنة يقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج، مصابا بطلق ناري بالكتف الأيسر من الخلف تعدى عليه عامل آخر بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته، وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول "بدر . خ . ع . ع" 27 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيسر من الخلف وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والد المصاب "خليفة . ع . ع" 59 سنة عامل إتهم "عبد الله . ح . ع . ح" 22 سنة عامل يقيم دائرة المركز بالتعدي على نجله وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته المشار إليها وذلك بمحل إقامة المصاب بسبب خلافات مالية فيما بينهما .

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بسيارة ملاكي وجها لوجه أعلى كوبري جرجا نتج عنه إصابة عامل في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة المركز كان يقود الدراجة البخارية بكسر باليد اليسرى وآخر بالقدم اليمنى وإصابة عامل في السابعة عشرة من عمره كان برفقته باشتباه كسر بالحوض وإشتباه نزيف بالبطن وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حادث تصادم ومصابين أعلى كوبري جرجا بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "إبراهيم . ع . ا" 18 سنة عامل يقيم دائرة المركز اصطدم وجها لوجه بالسيارة ملاكي قيادة "إسلام . ع . ع . ع" 26 سنة سائق يقيم دائرة المركز .

نتج عن الحادث إصابة كل من : - قائد الدراجة البخارية بكسر باليد اليسري وأخر بالقدم اليمني ومستقل الدراجة البخارية عبد "الرحمن . ج . ح" 17 سنة عامل يقيم دائرة المركز باشتباه كسر بالحوض وإشتباه نزيف بالبطن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج

وبسؤال قائدي المركبتين قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .