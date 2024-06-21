سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21- 6-2024

ننشر سعر الدينار الكويتى، مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21-6-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.84 جنيه للشراء و155.94 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 150.31 جنيه للشراء و156.14 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 155.42 جنيه للشراء، و155.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

155.42 جنيه للشراء.

155.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

154.84 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

154.99 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

150.31 جنيه للشراء.

156.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

150.32 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

155.79 جنيه للشراء.

156.23 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع فوق 159 ينا وتماسك قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني، الجمعة، وسط تناقض بين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة وبين مواقف بنوك أخرى تميل لخفضها.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.41 بالمئة الليلة الماضية ماحيا انخفاضات الأسبوع، بعد الخفض الثاني على التوالي لسعر الفائدة من جانب البنك الوطني السويسري وتلميحات من بنك إنجلترا حول اتجاه للخفض في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، ظل الين في موقف دفاعي بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالإحجام عن تخفيض برنامج شراء السندات حتى اجتماعه في يوليو.

وأنفق بنك اليابان، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 أبريل.

ولهذا السبب، أضافت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها بحثا عن تصنيف محتمل كدولة تتلاعب بالعملة. والصين من بين الدول الأخرى في القائمة.

وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.04 بالمئة إلى 158.875 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 159.12 ين.