سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الجمعة 21-6-2024

ننشر سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 21-6-2024، مقابل الجنيه بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 12.09 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.19 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

13.06 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.09 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.12 جنيه للشراء.

13.11 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.19 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.18 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي

13.04 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع فوق 159 ينا وتماسك قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني، الجمعة، وسط تناقض بين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة وبين مواقف بنوك أخرى تميل لخفضها.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.41 بالمئة الليلة الماضية ماحيا انخفاضات الأسبوع، بعد الخفض الثاني على التوالي لسعر الفائدة من جانب البنك الوطني السويسري وتلميحات من بنك إنجلترا حول اتجاه للخفض في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، ظل الين في موقف دفاعي بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالإحجام عن تخفيض برنامج شراء السندات حتى اجتماعه في يوليو.

وأنفق بنك اليابان، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 أبريل.

ولهذا السبب، أضافت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها بحثا عن تصنيف محتمل كدولة تتلاعب بالعملة. والصين من بين الدول الأخرى في القائمة.