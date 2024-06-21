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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السماء تتزين بقمر الفراولة اليوم

قمر الفراولة
قمر الفراولة

 يزين أول قمر مكتمل في الصيف سماء مساء اليوم الجمعة، حيث يظهر أكبر من أي وقت مضى.

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ويتزامن قمر الفراولة هذا مع الانقلاب الصيفي لأول مرة منذ عام 1985، مما يضع قمرنا الطبيعي في أدنى مسار له حول الأرض مما يجعله يبدو أكبر في السماء.


وبينما سيتوهج الآن باللون الوردي أو الأحمر، فإن راصدي السماء سيرتمكنون من رؤيته بلون ذهبي، وسيكون القمر أكثر سطوعًا واكتمالًا وسيستمر في الظهور خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولأن اكتمال القمر في يونيو 2024 يحدث عند الانقلاب، وهو نفس اليوم الذي تكون فيه الشمس في أعلى مستوياتها خلال العام، فإن اكتمال القمر لهذا الشهر في الحادي والعشرين هو أدنى اكتمال للقمر.

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