عاجل
حزب الله يشن هجوما قويا على عدة مواقع في الأراضي المحتلة
الجمعة 21 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. المكسيكي كينونيس رابع صفقات القادسية السعودي

جوليان كينونيس
جوليان كينونيس

تواصل إدارة نادي القادسية السعودية تدعيماتها للفرق الكروي الأول خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية إستعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري روشن.

txt

محمد الشناوي يرفض عرضاً مغرياً من القادسية السعودي

وأتم نادي القادسية التعاقد مع المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس بشكل رسمي في صفقة قوية لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية وصلت قيمة صفقة إنتقال كينونيس للقادسية إلى 15 مليون دولار، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027-2028.

ويعد كينونيس رابع صفقات القادسية منذ صعوده لدوري روشن حيث سبق وأن اعلن النادي ضم حسين القحطاني ولاعب الوسط الأورجوياني نانديز إضافة إلى حارس منتخب بلجيكا كوين كاستيليس.

الجريدة الورقية