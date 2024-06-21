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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تستدعي سفير أرمينيا بعد اعترافها بدولة فلسطين

بوابة الوفد الإلكترونية

 بعد إعلانها الاعتراف بدولة فلسطين، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير أرمينيا لدى إسرائيل "لتوجيه توبيخ صارم" ليريفان، بحسب بيان رسمي.

 

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 فقد أوضح البيان، اليوم الجمعة، أنه "عقب اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين، استدعت وزارة الخارجية السفير الأرميني لتوجيه توبيخ صارم" ليريفان.

 

الاعتراف بالدولة:

 كانت وزارة الخارجية الأرمينية أعلنت، الجمعة، الاعتراف بدولة فلسطين بهدف المضي قُدمًا نحو السلام في الشرق الأوسط، مشدّدة على أن "الوضع حرج في غزة".

 

 كذلك قالت الوزارة، في بيان، "إذ تؤكد جمهورية أرمينيا احترامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف بدولة فلسطين".

 وأشارت إلى أن "يريفان ترغب بصدق في تحقيق سلام دائم في المنطقة"، مذكّرة برغبتها في "التوصل إلى هدنة" في الحرب المستمرة في قطاع غزة.

 

منظمة التحرير ترحب:

 من جانبه، رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بالقرار الأرميني، وكتب على منصة "إكس": "هذا انتصار للقانون والعدالة والشرعية ونضال شعبنا الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال".

 

 يذكر أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترفوا في نهاية أيار/ مايو، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب السلطات الإسرائيلية.

 

 

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