سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21-6-2024

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-6-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.69 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.71 جنيه للشراء.

12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.64 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.72 جنيه للشراء.

12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.70 جنيه للشراء.

12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.65 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

الدولار الأميركي

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع فوق 159 ينا وتماسك قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني، الجمعة، وسط تناقض بين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة وبين مواقف بنوك أخرى تميل لخفضها.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.41 بالمئة الليلة الماضية ماحيا انخفاضات الأسبوع، بعد الخفض الثاني على التوالي لسعر الفائدة من جانب البنك الوطني السويسري وتلميحات من بنك إنجلترا حول اتجاه للخفض في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، ظل الين في موقف دفاعي بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالإحجام عن تخفيض برنامج شراء السندات حتى اجتماعه في يوليو. وأنفق بنك اليابان، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 أبريل.

ولهذا السبب، أضافت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها بحثا عن تصنيف محتمل كدولة تتلاعب بالعملة. والصين من بين الدول الأخرى في القائمة.

وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.04 بالمئة إلى 158.875 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 159.12 ين.

واستقر الدولار عند 0.8909 فرنك سويسري، بعد ارتفاعه 0.78 بالمئة الليلة الماضية.