حلمي طولان: حسام حسن مدرب محدود الفكر

انتقد كابتن حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس، رفقة الإعلامي عبدالناصر زيدان، تولي كابتن حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر.



أكد طولان: "حسام حسن أسطورة كلاعب، ولكنه محدود الفكر كمدير فني، وهو أمر لا يعيبه إطلاقًا، ومش بالضرورة تكون ناجح كلاعب ومدرب.



تابع نجم الزمالك السابق: "المدير الفني لمنتخب مصر لابد ان يمتلك شخصية قوية بجانب الإبداع، وهو أمر غير متوفر في حسام حسن.



واختتم طولان: "اللجان الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي لتواجد حسام على رأس القيادة الفنية لمنتخبنا، لا أتوقع نجاحه ولكن كمصري أتمنى التوفيق له بكل تأكيد.

