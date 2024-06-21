حبس طالب قتل والدته لرفضها منحه نقود لشراء الشابو بجرجا

قررت النيابة العامة حبس طالب في التاسعة عشرة من عمره، يقيم بقرية المجابرة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل والدته التي تبلغ من العمر 40 سنة تعدى عليها بعصا شوم وهشم رأسها عقب رفضها منحه نقود لشراء مخدر الشابو .

محافظة سوهاج



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بتعدي شخص على والدته ووفاتها بناحية قرية المجابرة دائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "كريمة . ع . ع . ت" 40 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية مسجاة على ظهرها داخل غرفة بالطابق الأرضي بمنزلها المكون من ثلاثة طوابق ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح بالجبهة وجرح بفروة الرأس وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام

وبسؤال نجلة المتوفاة الطفلة "سومية . ا . ح . ا" 13 سنة طالبة ومقيمه بذات الناحية قيام شقيقها "أحمد ا ح ا" 19 سنة طالب يقيم بذات الناحية بالتعدي علي والدتهما المذكورة بالضرب بعصا شوم كانت بحوزته نجم عنه إصابتها التي أودت بحياتها بسبب رفضها إعطائه مبلغ مالي .



وضبط المتهم والآداه المستخدمه "عصا شوم" بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى العسيرات المركزي، مزارع في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالساق اليمنى تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من المستشفى المركزي بوصول "محمد . ع . م . ا" 30 سنة مزارع مصابًا بطلق ناري بالساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديده يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمومته "عادل . ف . ا . ف" 35 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .