محمد أنور يروج لـ"جوازة توكسيك" على غرار "ولاد رزق 3" .. و تركي آل الشيخ يعلق (ما القصة)

روج الفنان محمد أنور، لفيلمه الجديد "جوازة توكسيك" من خلال مقطع فيديو على طريقة إعلان لاعيبة النادي الأهلى لفيلم "ولاد رزق 3"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وقال محمد أنور، خلال الفيديو: "لو هما جابو نجوم الأهلي يعملوا إعلان لـ فيلم ولاد رزق 3، فإحنا جبنا نجوم العالم يعملوا إعلان لفيلم جوازة توكسيك، الإعلان ده كلفنا 600 جنيه وطقم فيشار للرجالة، ربنا يرزقنا برزق ولاد رزق".

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وظهر خلال الفيديو أشباه اللاعبين العالميين، منهم : "مبابي، أليسون، فان ديك، كامافينجا، بلنجهام، ويأتي ذلك على غرار ترويج المستشار تركي آل الشيخ لـ فيلم ولاد رزق3، حيث جمع في الإعلان لاعبي الأهلي، أفشة، محمد عبد المنعم، وكولر مدرب الفريق.

تعليق تركي آل الشيخ على فيديو محمد أنور

ونشرالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إعلان فيلم جوازة توكسيك للفنان محمد أنور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلًا : "جميل، وربنا يوفقكم إن شاء الله".

محمد أنور يكشف موعد فيلم جوازة توكسيك

روج الفنان محمد أنور، لفيلمه الجديد "جوازة توكسيك"، عن طريق نشره البرومو الخاص للعمل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وعلق محمد أنور، على البرومو قائلًا : "توكلنا على الله، عيلة فرفوشة هتناسب عيلة قفوشة تبقى الجوازة أكيد توكسيك، فيلم جوازة توكسيك يوم 3 يوليو في دور العرض".

فصة فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

أغنية فيلم جوازة توكسيك

ويقدم المطرب العراقي ماجد المهندس، أغنية "لو زعلان" وهي الرسمية لفيلم جوازة توكسيك، وسبق وطرح مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس.

وأغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس.

وفي أول شهر أكتوبر الماضى ، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.