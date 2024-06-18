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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد أنور يروج لفيلم "جوازة توكسيك" ويكشف موعد العرض (شاهد)

محمد أنور
محمد أنور

روج الفنان محمد أنور، لفيلمه الجديد "جوازة توكسيك"، عن طريق نشره البرومو الخاص للعمل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.


وعلق محمد أنور، على البرومو قائلًا : "توكلنا على الله، عيلة فرفوشة هتناسب عيلة قفوشة تبقى الجوازة أكيد توكسيك، فيلم جوازة توكسيك يوم 3 يوليو في دور العرض".

شاهد الفيديو من هنا 

فصة فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. 

أبطال فيلم جوازة توكسيك

يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

أغنية فيلم جوازة توكسيك


ويقدم المطرب العراقي ماجد المهندس  أغنية "لو زعلان" وهي الأغنية الرسمية لفيلم جوازة توكسيك، وسبق وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس.

وأغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس.

وفي أول شهر أكتوبر الماضى ، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

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