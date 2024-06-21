تشكيل "خلية أزمة" للمساعدة في عودة الجثامين والبحث عن المفقودين (فيديو)

تحدث الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عن تفاصيل تشكيل "خلية أزمة" لمتابعة أمور الحجاج المصريين ودعم أسرهم، قائلا إن من واجبات الدولة المصرية التحرك ومساعدة المصريين بالخارج ودعمهم سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، مشيرا إلى أن مشكلة الحجاج هذا العام كانت من صُنع شركات السفر السياحية، إذ إنها كانت السبب وراء سفر المصريين الراغبين في الحج بشكل غير رسمي.

زيادة حالات وفاة الحجاج المصريين

وأضاف «بسيوني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده والمُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأمر سالف الذكر يعد السبب الرئيسي وراء زيادة حالات وفاة الحجاج المصريين.

الدولة المصرية شكلت "خلية أزمة" فور علمها بالمشكلة

وتابع، أن الدولة المصرية شكلت "خلية أزمة" فور علمها بالمشكلة من أجل المساعدة في عودة الجثامين والبحث عن المفقودين.

يذكر أن نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية،كشف عن تفاصيل التنسيق المصري السعودي لنقل جثامين الحجاج المصريين، موضحا أن أغلب الجثامين تم دفنها في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، كما سيتم استلام شهادات وبلاغ بالوفاة الخاصة بهم خلال أيام، مشيرا إلى أنه جرى إصدار تصاريح الدفن للجثامين في موقع المستشفيات.

وأشاد «حنفي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده والمُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، بمجهودات المملكة العربية السعودية الكبيرة من أجل إنجاح عملية الحج والحفاظ على النظام عن طريق وزارات الداخلية والصحة وأيضا وزراة الحج والعمرة بالإضافة إلى منظات المجتمع المدني.

السيدات والرجال المصريين المتطوعين،

وتابع: "كان هناك منظر جميل ملفت للنظر ألا وهو السيدات والرجال المصريين المتطوعين، إذ كان لهم دور كبير لا يغفل في مساعدة الحجاج والجهات الرسمية"، مشيرا إلى أن جثامين المصريين مجهولة الهوية يتم حاليا التعرف عليهم في المملكة العربية السعودية بسهولة ويسر عن طريق الصفات الحيوية أو كما يسمى بالبصمة، إذ إنه بمجرد أن بيصم المتوفي تظهر كل البيانات الخاصة به.