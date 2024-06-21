زحام فى بحيرة قارون.. ومنع السباحة بشلالات وادى الريان

شهدت بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، توافد أعداد كبيرة من الزوار طوال ايام اجازة عيد الأضحى، والذين قضوا أغلب الوقت بالسباحة فى مياه البحيرة، خاصة وان اجهزة وزارة البيئة والمحميات، قررت منع نزول الزوار فى منطقة الشلالات وبحيرات وادى الريان خشية تعرضهم للغرق بسبب عدم تدرج الشواطئ وأن الزائر يفاجئ بالمياه العميقة على بعد قليل جداً من الشاطئ مما يعرضهم لخطر الغرق، وأدى ذلك إلى زيادة الاقبال على شواطئ بحيرة قارون طوال أيام الاجازة والتى امتدت لأكثر من أسبوع.

زحام الطريق السياحى مساءا طوال ايام الاجازة

وشهد الطريق السياحى توافد اعداد كبيرة من الاتوبيسات والسيارات الملاكى والرحلات لنقل الزوار الى وادى الريان وشاطئ بحيرة قارون .كما شهد الطريق السياحى مساء ايام اجازة العيد زحاما كبيرا خاصة فى ظل اقامة الافراح وحفلات الزفاف واماكن التصوير "سيشن" فى القرى والفنادق السياحية على شاطئ البحيرة وقد اشتكى قائدى السيارات من التوقف التام فى حركة المرور ليلا وان المسافة من قرية اللؤلؤة حتى قرية شكشوك والتى تبلغ 8 كيلو مترات قطعوها فى ساعتين او ثلاثة ساعات بسبب الزحام فى اوقات المساء .

كما شهدت باقى المناطق السياحية - عين السيليين بالاضافة الى قرية "تونس " التى جذبت الزوار بموقعها الفريد وطابعها الريفى ومقاصدها السياحية المتميزة، والبحيرة المسحورة فى صحراء وادى الريان توافد الزوار وفضل الكثيرون من أبناء مدينة الفيوم ايام اجازة العيد فى أندية قارون والمحافظة وحديقة الحيوان المجاورة للديوان العام للمحافظة والتى شهدت إقبالا من المواطنين بمختلف فئاتهم للاستمتاع بمشاهدة الطيور والحيوانات الحديقة بالاضافة الى الحديقة الدولية فى منطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم.

ونشرت أجهزة الأمن بالمحافظة الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق المؤدية للمناطق السياحية وتغيير المحاور المرورية لتحقيق سيولة المرور ومنع التكدس .



وكانت مديرية الصحة قد شكلت فرقا طبية للطوارئ وعيادات متنقلة فى الطرق على المناطق السياحية، بالاضافة إلى نقاط الاسعاف فى المناطق السياحية وعلى الطرق وانتشرت فرق الوحدات المحلية للقيام بأعمال النظافة أولا بأول، وتواجدت سيارات الإسعاف في عدد من النقاط علاوة علي أطقم الإنقاذ.

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