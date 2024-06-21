مصرع شاب سقط من الدور الرابع بالأقصر

سادت حالة من الحزن في قرية الضبعية غرب التابعة لمركز القرنة غرب مدينة الأقصر، بعدما لفظ الشاب إيهاب أحمد أحد أبنائها أنفاسه الأخيرة بعد سقوطه من الطابق الرابع بمنزله، عندما اختل توازنه على السلم.



ونعى الشاب نفسه قبل هذا الحادث الذي أودى بحياته بيومين، وكأنه كان يرى قدره حيث كتب منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: اللهم إني استودعك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عند الموت وفي القبر وعند سؤال الملكين ويوم البعث وعلى الصراط.



الحزن يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي



وفور انتشار خبر وفاة الشاب على صفحات التواصل الاجتماعي بالأقصر، انهالت التعليقات الحزينة التى تنعاه وتترحم عليه، غير مصدقين الخبر.