الإجازات المتبقية في 2024 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

يبحث الكثير من المواطنين عن الإجازات المتبقية في 2024، بعد إحصاء العطلات والإجازات الرسمية للأجندة الرسمية بموقع رئاسة الجمهورية 2024.

الإجازات المتبقية في 2024



تضم إجازات وعطلات رسمية يحصل عليه الموظفون بالدولة بأجر كامل، أولها اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 وهي عطلة رسمية بأجر كامل، والسبت 22 يونيو 2024، والجمعة 27 يونيو 2024 والسبت 28 يونيو 2024 عطلة رسمية بأجر كامل.

الإجازات المتبقية في 2024

تشمل إجازة يوم الخميس 4 يوليو 2024 بمناسبة ثورة 30 يونيو، ومرحلة من يوم الأحد 30 يونيو، لسابق قرار وزاري مُعلن بترحيل الإجازات التي تصادف أحد أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

مجموعة العطلات الأسبوعية كالجمعة 5 يوليو والسبت 6 يوليو ثم يوم الأحد 7 يوليو 2024، إجازة رسمية بمناسبة رأس العام الهجري الجديد 1446، وأيضاً قد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 11 يوليو.

إجازة رسمية



يوم الجمعة 12 يوليو

السبت 13 يوليو

الجمعة 19 يوليو

السبت 20 يوليو

الخميس 25 يوليو 2024 وهي إجازة رسمية مرحلة من يوم الثلاثاء 23 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 1952.

يوم الجمعة 26 يوليو 2024 وهو عطلة رسمية بأجر كامل، والسبت 27 يوليو 2024.

أما بالنسبة للأشهر الأخيرة في سنة 2024

تشتمل على إجازة يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 19 سبتمبر.

يوم الأحد 6 أكتوبر بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر 1973، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 10 أكتوبر.