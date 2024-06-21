طلقة نارية في كتف عامل بسوهاج بسبب خلافات مالية

أصيب عامل في مركز طهطا بسوهاج، بطلق ناري في الكتف على يد آخر، سدد له طلقة إثر خلافات مالية بينهما.

واستقبل مستشفى طهطا العام، عامل يبلغ من العمر 27 سنة مصابا بطلق نارى بالكتف الأيسر من الخلف، وجرى تحويله للمستشفى الجامعى الجديد، لاستكمال العلاج.

لبداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بسوهاج إخطارا من مستشفى طهطا باستقبال عامل مصاب بطلق نارى بالكتف من الخلف.

بتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، من الوقوف على ملابسات الواقعة وأن المصاب يدعى “بدر خ ع” 27 سنة عامل، والمتهم " عبد الله ح ع ح 22 سنة عامل.

وبسؤال والد المصاب “خليفه ع ” 59 سنة عامل اتهم المدعو عبد الله ح ع ح 22 سنة عامل ومقيم دائرة المركز بالتعدي علي نجله ، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه إصابته المشار إليها، وذلك بمحل إقامة المصاب بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وجرى اقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجتها اعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط واقعة قيام عاطلين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لاتهامهما بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، حال توصيله طلب بدائرة القسم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل سرقة عامل ديلفري

وكشفت التحريات أن المتهمين عثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستولى عليها بدون لوحات معدنية وكمية من مخدر الهيروين، واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

وفي واقعة أخرى رحلت السلطات الأمنية المختصة صاحب محل سوداني الجنسية، والذي وضع على واجهة المحل خريطة دولة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان على أنهما تابعتان إلى السودان.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المحل السوداني، الذي وضع على واجهة المحل خريطة دولة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان على أنهما تابعتان إلى السودان.

وكان أثار صاحب محل سوداني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشره شعارا للمحل، عبارة عن خريطة دولة السودان وبها مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على أنهما تابعتان إلى السودان.