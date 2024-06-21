شاهد.. محمد رمضان في أحدث ظهور "أحلى صباح"

شارك النجم محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة مع شروق الشمس وعلق عليها قائلًا :" أحلى صباح و أجمل جمعة 🤍" ،وذلك عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك.

محمد رمضان يعتذر عن موسم رمضان 2025

وكان قد أثار رمضان حيرة جمهوره مؤخرًا بعدما نشر على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام منشور مفاده غيابه عن الموسم الرمضاني 2025، حيث كتب"رسمياً غيابي عن دراما رمضان٢٠٢٥".

وهو ما سبب جدل كبير وخاصة بعد أن كشف نمبر وان في مداخلة هاتفية منذ عدة أشهر تواجده في الموسم القادم لرمضان قائلًا DMC: "خدت إجازة من رمضان 2024، وإن شاء الله هكون موجود في رمضان 2025 مع الشركة المتحدة".

وعن السبب الحقيقي وراء اعتذاره المفاجئ كشفت مصادر مقربة للفنان محمد رمضان أن كلا من المخرج بيتر ميمي والمخرجة كاملة أبو ذكري مشغولان بتصوير أعمال أخرى ، كما أن الأجر الذي يطلبه نمر وان في هذا الموسم يفوق التوقعات حيث طلب ٤٠ مليون جنيه من دون ضرائب، وهو ما رفضه عدد كبير من المنتجين والمخرجين.