تصل 6000 جنيه.. أسعار تذاكر مسرحية "ملك والشاطر" لأحمد عز ويسرا

ينطلق العرض المسرحي "ملك والشاطر"، للنجمين أحمد عز ويسرا، في الفترة من 26 يونيو الجاري إلى 6 يوليو، بالمملكة العربية السعودية.

أسعار تذاكر مسرحية "ملك والشاطر":

كانت قسمت الجهة المنتجة للعرض المسرحي أسعار التذاكر إلى فئات، تبدأ من 75 ريالًَا و150 ريالًا، 250 ريالًا، 350 ريالًا، 400 ريال، 450 ريالًا، 500 ريال، وهو ما يعادل ٦٣٥٨.٨٠ جنيه مصري.

قصة وأبطال مسرحية "ملك والشاطر":

مسرحية "ملك والشاطر"، إنتاج آلاء الغزالي، بطولة أحمد عز، يسرا، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب.

وتدور أحداثها حول الشاطر حسن الذي يبذل مساعي كبرى في سبيل الحصول على السعسع الأسود، وهو المهر الذي اشترطته الملكة "ست الكل" للزواج من شقيقتها، وتتوالى الأحداث.

"ملك والشاطر" تعيد التعاون بين أحمد عز ويسرا من جديد:

يشار إلى أن مسرحية "ملك والشاطر" تعيد التعاون بين أحمد عز ويسرا، بعد مسلسل "ملك روحي"، الذي تم عرضه عام ٢٠٠٣.

أحمد عز يروج لمسرحية ملك والشاطر:

ونشر النجم أحمد عز، البوستر الدعائي للمسرحية، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: “انتظروا الفنان أحمد عز في المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض، من يوم 26 يونيو إلى 6 يوليو، بمسرحية ”ملك والشاطر"، بطولة النجمة الكبيرة يسرا، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب.. على مسرح بكر الشدي".

يسرا تروج لمسرحية ملك والشاطر:

روجت الفنانة يسرا لأحدث أعمالها المسرحية "ملك والشاطر"، بمشاركة الفنان أحمد عز، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

ونشرت النجمة يسرا عددًا من بوسترات المسرحية، وعلقت عليها قائلة: “مسرحية ملك والشاطر مع النجم الكبير حبيبي أحمد عز بعد آخر مشاركة معه في ”ملك روحي"، المسرحية بداية من ٢٦ يونيو حتى ٦ يوليو على مسرح بكر الشدي بالسعودية".

تركي آل الشيخ يعلن موعد العرض المسرحي “ملك والشاطر”:

كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن موعد عرض مسرحية "ملك والشاطر" بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي قائلًا: "مسرحية ملك والشاطر، بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو.