السيطرة على حريق بعيادة أطفال بالبلينا في سوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، في السيطرة على حريق نشب بعيادة مرخصة، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث إصابات بين المترددين على العيادة.

وكشفت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى بأحد الأجهزة داخل حجرة الكشف.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بنشوب حريق بعيادة أطفال مرخصة بدائرة مركز شرطة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بنشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بأحد العقارات عيادة مرخصة خالية من المرضي أو الأطفال خاصة بالمدعو محمد ا ا ر 38 سنة طبيب، وومقيم دائرة المركز.

وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات، وأنحصرت التلفيات في إحتراق بعض الأجهزة بالعيادة، وبسؤال مالك العيادة المذكور سلفاً بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي بأحد الأجهزة بحجرة الكشف، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.