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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو في الدوري

الزمالك
الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فاركو مساء اليوم الجمعة، على أرضية استاد المقاولون العرب، في مواجهة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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يتواجد الزمالك في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة جمعها من 19 مباراة، بينما يقع فريق فاركو في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 22 نقطة.

وتبدأ مباراة الزمالك وفاركو مساء غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 ويعلق على المباراة محمد الشاذلي.

قائمة الزمالك:
حراسة المرمى : محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.


خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مصطفى شلبي

خط  الهجوم:  ناصر منسي - يوسف أوباما.

ويدرس جوميز مدرب الزمالك تشكيل الأبيض المتوقع لمباراة فاركو:

في حراسة المرمى: محمد صبحى.

في الدفاع: عمر جابر وحسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثى، محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال، عبدالله السعيد، وناصر ماهر

الهجوم: مصطفى شلبى، وناصر منسى، وسيد عبدالله نيمار

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