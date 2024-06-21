حلمي طولان: إمام عاشور رقم واحد في مصر وكنت أتمنى استمراره مع الزمالك



أكد كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، ان لاعب النادي الأهلي الحالي" امام عاشور" هو أفضل لاعب مصري في الوقت الحالي.

و اضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان ببرنامجه" ملعب الشمس":" امام هو نجم الشباك في الأهلي و بالتالي في مصر كلها، امكانياته كبيرة و منظومة الأهلي تنجح أي حد ما بالك بلاعب موهوب.

اكمل طولان:" ربنا يجازيه اللي كان سبب في رحيل امام عن نادي الزمالك، كنت افضل استمراره داخل جدران ميت عقبة، لكن هي دي سُنة الحياة.



اختتم حلمي طولان:" افضل صفقة هبا الموسم هي تعاقد الأهلي مع امام عاشور، هي دي اللي يتقال عليها صفقة الموسم، و لجماهير الأهلي كل الحق في التغني باللاعب".

هزيمة الزمالك التاريخية من الأهلي يتحملها اوتوفيستر و الحديث عن المؤامرة أمر مضحك



حمّل كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه ملعب الشمس مع الاعلامي عبد الناصر زيدان، " اوتوفيستر" المدير الفني السابق للقلعة البيضاء نتيجة 1_ 6 التاريخية في موسم 2002 .

و اكد طولان ان اوتوفيستر مدير فني ذو طابع هجومي بحت، و اختياره لتشكيل هجومي في مباراة القمة كان سببًا في اكتساح الأهلي لغريمه الأذلي.



أضاف طولان:" مباريات القمة دائمًا ما تحتاج لتشكيل متوازن، الثقة المفرطة او الخوف المبالغ فيه دائمًا ما يكون سببًا في الهزيمة.



و اختتم:" واجهت الأهلي خمس مواجهات قبل مباراة 1_6 التاريخية نجحت في تحقيق الانتصار في ثلاثة مباريات، و تعادلت في مناسبتين