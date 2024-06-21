كوريا الجنوبية تطلق طلقات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود

للمرة الثالثة هذا الشهر

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في سيئول اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، إن القوات الكورية الشمالية العاملة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، عبرت من جديد الحدود لفترة وجيزة إلى الجنوب أمس الخميس قبل أن تعود إلى جانبها بعد أن أطلق الجنوب طلقات تحذيرية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء، قالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة للصحفيين اليوم إن الجنود الكوريين الشماليين عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح في الجزء الأوسط من الحدود في حوالي الساعة 11 صباح يوم الخميس.

وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثا تحذيريا وأطلق طلقات تحذيرية، مما دفع الجنود الكوريين الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن الحادث يبدو عرضيا، مضيفا أن الجنود سرعان ما استأنفوا وظائفهم واستمروا في العمل حتى الليل بعد عودتهم إلى الشمال.

عبور جنود من كوريا الشمالية الحدود مع نظيرتها الجنوبية

يذكر أن تلك المرة الثالثة التي عبر فيها جنود كوريين من الشمال الحدود هذا الشهر بعد حوادث مماثلة شملت مجموعة من 20 إلى 30 جنديا كوريا شماليا في مناطق أخرى من القطاع الأوسط من الحدود يومي 9 و18 يونيو على التوالي.

وقالت الهيئة في وقت سابق إن كلتا الحالتين يبدو أنهما غير مقصودتين.

وجاءت الانتهاكات الحدودية في الوقت الذي تنشر فيه كوريا الشمالية أعدادا كبيرة من القوات في مناطق الخطوط الأمامية منذ أبريل للقيام بمجموعة من الأنشطة، مثل زرع الألغام وإقامة جدران يفترض أنها حواجز مضادة للدبابات وتعزيز الطرق.