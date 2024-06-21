الجمعة 21 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الكومي: الهجوم على الحكام سبب استعانتنا بالأجنبي للقمة ولدينا قامات تحكيمية

الكومي
الكومي

أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري, أن الاتحاد بدأ بالتواصل مع أكثر من اتحاد أجنبي من أجل ترشيح طاقم لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

txt

إيهاب الكومي: لو ميكالي طلب صلاح هنضمه وأزمة فيتوريا في طريقها للحل

txt

الكومي: منتخب مصر جاهز بقوة لغينيا بيساو رغم صعوبة الطقس

أضاف الكومي في تصريحات تلفزيونية: الظروف الحالية والهجوم على الحكام المحليين أجبرتنا على العودة للاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، رغم أننا لدينا قامات كبيرة قادرة على إدارة التحكيم المصري مثل جمال الغندور وعصام عبد الفتاح.

txt

إيهاب الكومي: جيل 2008 يملك مواهب مميزة وقرار لجنة الانضباط تجاه الشيبي خلال أيام

وتابع الكومي: مباراة القمة ستكون بطاقم تحكيم أجنبي، ثقتي في حكامنا كبيرة جدًا، لكن في ظل الأخطاء والظروف الحالية والهجوم على الحكام يجب علينا أن نحميهم.

وواصل: لذا سنقوم بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة، بعد الضغوط الشديدة على الحكام محليا ما تسبب في تراجع أدائهم مقارنة بتألقهم على المستوى الدولي.

وأشار إلى الاعتراض على الحكام المحليين ظاهرة مستمرة منذ سنوات وبيانات الأندية لا تنهي، بعدما أصدر أكثر من نادي اعتراضه على الأداء التحكيم.

 

الجريدة الورقية