الأربعاء 12 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيهاب الكومي: لو ميكالي طلب صلاح هنضمه وأزمة فيتوريا في طريقها للحل

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحصول على 4 نقاط في أول مباراتين رسميتين تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، أمر جيد والهدف هو تجميع النقاط للتأهل إلى كأس العالم.

وتابع الكومي: "سيكون هناك جلسة مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي لمعرفة طلباته، وحال رغبته في ضم محمد صلاح إلى أولمبياد باريس، سيتم مخاطبة ليفربول الإنجليزي، لضمه".

وأضاف إيهاب الكومي: "سيكون هناك دوري استثنائي والأقرب هو تطبيق نظام دوري المحترفين، وأحمد دياب أعلن عن وجود دوري استثنائي بالموسم المقبل".

واستطرد: "هناك عمل من الشؤون القانونية للتفاوض مع محامي روي فيتوريا المدير الفني السابق، لحل أزمة غرامته والأمور باتت أقرب من الحل".

واختتم إيهاب الكومي: "حتى الآن البرتغالي فيتور بيريرا مستمر في منصبه كرئيس للجنة للحكام، وهو يسير بشكل جيد حتى الآن".

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