الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ويليامز رجل مباراة إسبانيا وإيطاليا في قمة اليورو

نيكو ويليامز
نيكو ويليامز

حصد نيكو ويليامز لاعب منتخب إسبانيا على جائزة اللاعب الأفضل في مباراته مع إيطاليا ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا، والتي تقام في ألمانيا.

وقدم ويليامز مستويات مميز في مباراة إسبانيا وإيطاليا، ليحصد اللاعب الإسباني جائزة اللاعب الأفضل في اللقاء.

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يورو ٢٠٢٤ : أسبانيا تخسر جهود رودري في مواجهة ألبانيا

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منتخب إسبانيا يهزم إيطاليا في يورو 2024

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور ال16 بعدما على نظيره الإيطالي في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024.

أحرز  ريكاردو كالافيوري لاعب منتخب إيطاليا هدفا عكسيا بمرماه عند حلول الدقيقة 55 ليتقدم منتخب اسبانيا في النتيجة، ويحصد الثلاث نقاط في النهاية.

وكان منتخب اسبانيا قد فاز على كرواتيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بينما فاز منتخب إيطاليا على ألبانيا بهدفين مقابل هدف.

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