ويليامز رجل مباراة إسبانيا وإيطاليا في قمة اليورو

حصد نيكو ويليامز لاعب منتخب إسبانيا على جائزة اللاعب الأفضل في مباراته مع إيطاليا ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا، والتي تقام في ألمانيا.

وقدم ويليامز مستويات مميز في مباراة إسبانيا وإيطاليا، ليحصد اللاعب الإسباني جائزة اللاعب الأفضل في اللقاء.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور ال16 بعدما على نظيره الإيطالي في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024.

أحرز ريكاردو كالافيوري لاعب منتخب إيطاليا هدفا عكسيا بمرماه عند حلول الدقيقة 55 ليتقدم منتخب اسبانيا في النتيجة، ويحصد الثلاث نقاط في النهاية.

وكان منتخب اسبانيا قد فاز على كرواتيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بينما فاز منتخب إيطاليا على ألبانيا بهدفين مقابل هدف.