الأرجنتين تسجل الهدف الأول أمام كندا في كوبا أمريكا

تقدم منتخب الأرجنتين على كندا بالهدف الأول في المباراة التي تجمع بينهما فجر اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا.

سجل جوليان ألفاريز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 49 من عمر المباراة من تسديدة سكنت شباك كندا ، ليتقدم التانجو بأولى أهداف اللقاء.

و يبدأ منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا حيث أنه بطل النسخة الماضية على حساب البرازيل في عام 2021 ويمتلك منتخب التانجو 15 لقبا من البطولة القارية جعلته الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع منتخب أوروجواي .

و يقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024 بجانب كل من، كندا و تشيلي، و بيرو.