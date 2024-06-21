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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأرجنتين تسجل الهدف الأول أمام كندا في كوبا أمريكا

الأرجنتين
الأرجنتين

تقدم منتخب الأرجنتين على كندا بالهدف الأول في المباراة التي تجمع بينهما فجر اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا.

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ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام كندا في كوبا أمريكا 2024

سجل جوليان ألفاريز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 49 من عمر المباراة من تسديدة سكنت شباك كندا ، ليتقدم التانجو بأولى أهداف اللقاء.

و يبدأ منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا حيث أنه بطل النسخة الماضية على حساب البرازيل في عام 2021 ويمتلك منتخب التانجو 15 لقبا من البطولة القارية جعلته الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع منتخب أوروجواي .

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الأرجنتين تسجل الهدف الأول أمام كندا في كوبا أمريكا

و يقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024 بجانب كل من، كندا و تشيلي، و بيرو.

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