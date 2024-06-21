طريقة عمل الفريسكا بالعسل وتمتعي بأجواء الصيف المميزة

تُعتبر الفريسكا واحدة من الحلويات المصرية اللذيذة التي تحمل في طياتها نكهة الأصالة وعبق التراث، وتتميز هذه الحلوى البسيطة بقوامها المقرمش وطعمها الحلو اللذيذ، مما يجعلها مفضلة لدى الكثيرين، خاصًة أثناء جلوسهم على الشاطيء والاستمتاع بعطلتهم الصيفية، وفي هذه الوصفة، نقدم لك طريقة عمل الفريسكا بحشوة العسل، لتضيف لمسة من الحلاوة الطبيعية والنكهة الغنية التي يعشقها الجميع.





طريقة عمل الفريسكا بالعسل

المكونات:

- 2 كوب دقيق

- 1/2 كوب زيت نباتي

- 1/4 كوب سكر

- 1/2 كوب ماء دافئ

- 1 ملعقة صغيرة خميرة

- رشة ملح

- 1/2 كوب عسل نحل للحشوة

- 1/4 كوب سمسم محمص (اختياري)





طريقة التحضير:

1. تحضير العجينة:

- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر ورشة الملح.

- أضيفي الزيت إلى المكونات الجافة وامزجي جيداً حتى تحصلي على خليط رملي.

- ذوبي الخميرة في الماء الدافئ واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل.

- أضيفي خليط الخميرة إلى مزيج الدقيق وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة. اتركيها لتختمر لمدة ساعة.





2. تشكيل الفريسكا:

- بعد أن تتخمر العجينة، قسميها إلى كرات صغيرة بحجم الجوز.

- افردي كل كرة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق حتى تصبح رقيقة جداً.

- سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم اطهي كل دائرة عجين لمدة دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.





3. تحضير الحشوة:

- ضعي العسل في قدر صغير على نار هادئة حتى يسخن قليلاً ويصبح سائلاً أكثر.





4. حشو الفريسكا:

- ادهني سطح كل قطعة من الفريسكا بالعسل الدافئ.

- إذا كنتِ ترغبين، رشي بعض السمسم المحمص على العسل لإضافة نكهة وقوام إضافيين.





5. التقديم:

- قدمي الفريسكا بحشوة العسل فوراً للاستمتاع بها وهي مقرمشة ودافئة.