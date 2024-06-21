اللجان تستعد لاستئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

استعدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بمختلف المحافظات لاستئناف الامتحانات غدًا السبت، واستقبال الطلاب مرة أخرى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وتبدأ.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة أعمال الصيانة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل يوم غد السبت الموافق 22 يونيو 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري الإدارات التعليمية بتوفير مراوح في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لتهيئة جو مناسب للطلاب.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة التأكد من صلاحية الكاميرات وصيانتها قبل استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كل سبل الراحة للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2024.



ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المراقبين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالالتزام بالهدوء خلال فترة انعقاد الامتحان حرصا على تركيز الطالب.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطبيق التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تفتيش الطلاب يجرى بالعصا الإلكترونية بشكل دقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمرور على الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالعصا الإلكترونية بعد بدء الامتحان بنصف ساعة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحرص على عدم اصطحاب الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين على أي حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2024 لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب من محاولات الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 أو محاولات التحايل لإدخال الهواتف المحمولة.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2024 والاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2024.