أعياد لبنان 2024| مشاركة استثنائية لـ ميادة الحناوي .. الموعد والمكان

تشارك الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، في فعايلات أعياد بيروت 2024، والذي يضم نخبة مميزة من نجوم الأغنية العربية، في مشاركة استثنائية للبنان في الحفلات الصيفية برغم ظروف الحرب في الجنوب بين حزب الله والكيان الصهيوني إثر الهجمات الوحشية على قطاع غزة.

موعد حفل ميادة الحناوي في أعياد بيروت يونيو 2024

يقام الحفل في 28 يونيو الجاري، على مسرح واجهة بيروت البحرية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كلمات أغنية حبة ذكريات

طرحت ميادة الحناوي حديثًا أغنية “حبة ذكريات”، وسجلت أكثر من 700 ألف مشاهدة، من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، أحلان الموسيقار طلال، وتقول كلماتها "اهى إنتهت الحكايه وكل شيء بميعاد اثنين غيرنا إللى حبوا احنا اثنين جداد لا تقول ترجع ولا أرجع خلاص الوقت فات مش باقي من هوانا غير حبة ذكريات لما فتحت قلبي ع شباك الربيع يومها أعلنت حبك قدام الجميع اتلونت سـمـــــايـــــا بلون أجمل حكايه وفرحت بكل لحظه حتى لحظة بكايا محناش أول أحبه يعذبها الوداع وليه دلوقتي راجع تدور ع اللي ضاع وتقوللى هنرجع ما هو فات اللي فات مش باقى من هوانا غير حبة ذكريات.

كلمات أغنية أحبني كما أنا

بجانب أغنية “أحبني كما أنا”، التي اجتازت المليون مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، ألحان طلال، وتقول كلماتها "احبنى كما انا .. بلا مساحيق ولا طلاء أحبني كما تحب النجوم السماء فالحب ليس مسرحا تعرض فيه آخر الأزياء لكنه الشمس والرقى ؛ والعطاء إن كنت حقا تعرف النساء أحبني تلميذة تعلمت مبادئ الحب على يديك أحبني شريكة لا دمية من ورق لديك أحبني برغم ما ارتكبته في الحب من أخطاء ولاتؤاخذني.. إذا غضبت.. أو سبحت عكس الماء فأنت عن يميني . والخوف عن يساري. فكيف ياحبيبي سأقطع الصحراء؟؟؟ تحت سماء الصيف ؛ او عباءة الشتاء وضمني حتى نصير قطعة واحدة وتسقط الحدود بين الأرض والسماء