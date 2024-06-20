قرار من النيابة لكشف ملابسات سرقة عامل ديلفري في التجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط واقعة قيام عاطلين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لاتهامهما بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، حال توصيله طلب بدائرة القسم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل سرقة عامل ديلفري

وكشفت التحريات أن المتهمين عثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستولى عليها بدون لوحات معدنية وكمية من مخدر الهيروين، واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.