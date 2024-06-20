الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مذبوح وملقي في النيل.. جثة سائق تثير الرعب بحلوان

بوابة الوفد الإلكترونية

يكثف رجال مباحث حلوان، جهودهم لضبط المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته فى مياه النيل بكورنيش حلوان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين.

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تفاصيل العثور على جثة سائق في النيل

حيث عثرت الأجهزة الأمنية بحلوان، اليوم، على جثة سائق "توك توك" مذبوح ومُلقى في نهر النيل بمنطقة ركن فاروق بكورنيش حلوان في ظروف غامضة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان من الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مقتول وملقى في نهر النيل بجوار مبنى ركن فاروق بالكورنيش على الفور انتقل رجال الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن الشاب يُدعى "أحمد م. ع."، يبلغ من العمر 23 عامًا، وهو سائق "توك توك"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات

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