جرعة يومية من الملح تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة

كشفت أخصائية الغدد الصماء زوكرا بافلوفا، أن عادة تناول الكثير من الملح تزيد بشكل خطير من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة.

ونصحت الدكتورة بافلوفا الروس بالتحكم في كمية الملح الموجودة في نظامهم الغذائي اليومي، وحذر الطبيب من أن الملح الزائد في النظام الغذائي للناس يمكن أن يكون عاملاً مسبباً للسرطان، وعلى وجه الخصوص، فإن محبي كل ما هو مالح يعرضون أنفسهم لخطر الإصابة بسرطان المعدة.

وقالت زوخرة بافلوفا في قناتها على تطبيق "تيليجرام": "إن الاستهلاك المفرط للملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 39 بالمائة".

وسمى الطبيب الجرعة اليومية من الملح التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة - أكثر من ملعقة صغيرة.

ويجب ألا تتناول أكثر من 2300 ملليجرام من الملح يوميًا، لإنها حوالي ملعقة صغيرة، ولفتت بافلوفا الانتباه إلى حقيقة أن جرعات كبيرة من الملح مخبأة في المنتجات النهائية التي يستهلكها الكثيرون كل يوم، ومثل هذه المنتجات ليست بالضرورة مالحة بشكل فريد، فقد يكون الملح المخفي موجودًا، على سبيل المثال، في الخبز والمعجنات والصلصات والحلويات لذلك، لا يدرك الناس في كثير من الأحيان أنهم يتناولون الكثير من الملح.

ما هو سرطان المعدة

سرطان المعدة الذي يطلق عليها أيضًا السرطان المَعدي هو نمو لخلايا يبدأ داخل المعدة، وتقع المعدة في منتصف الجزء العلوي من البطن تحت الضلوع مباشرة وتساعد المعدة في تحليل الطعام وهضمه.

يمكن أن يصيب سرطان المعدة أي جزء من المعدة، وتصيب سرطانات المعدة الجزء الرئيسي من المعدة في معظم أنحاء العالم. ويُطلق على هذا الجزء جسم المعدة.

لكن غالبًا ما يبدأ سرطان المعدة في منطقة المُوصِّل المَعدي المريئي لدى المصابين في الولايات المتحدة، وهذا الجزء هو الذي يلتقي فيه الأنبوب الطويل الذي يحمل الطعام الذي تبتلعه بالمعدة، يُطلق على الأنبوب الذي يحمل الطعام إلى المعدة المريء.

من العوامل التي يفكر فيها الأطباء عند وضع خطة علاجية الموضع الذي يبدأ منه السرطان في المعدة، وتشمل العوامل الأخرى مرحلة السرطان ونوع الخلايا المصابة به، وغالبًا ما يشمل العلاج جراحةً لاستئصال سرطان المعدة وقد تُستخدم أدوية أخرى قبل إجراء الجراحة.