استشهاد فتى برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد فتى فلسطيني بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة الخميس، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في بيان إن نعيم عبد الله سمحة (15 عاما) استشهد برصاص جيش الاحتلال في مدينة قلقيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) نقلا عن مصادر محلية أن سمحة أصيب برصاصة في الصدر.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة صوفين شرق مدينة قلقيلية، وداهمت عددا من المحال التجارية والمنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة الطفل سمحة بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الصدر، وجرى نقله إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.



وبالتزامن مع عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر، تقتحم قوات الاحتلال المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، بوتيرة يومية، ويرافق تلك الاقتحامات عمليات قتل وتدمير للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة. كما تصاعدت اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم خلال ذات الفترة.

وباستشهاد الطفل سمحة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 550 شهيدا، بينهم 135 طفلا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة.