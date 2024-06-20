صدمة الأسير الفلسطيني بدر الدحلان بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال (فيديو)

ظهر الأسير الفلسطيني بدر دحلان، في حالة صدمة بعد خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتبدو علامات التعذيب على وجهه ويديه وكل جسده النحيل.

وردد خلال الفيديو الذي نشرته قناة "العربية" اليوم الخميس، كلمات كثيرة غير مفهومة، بكلمات متعثرة قليلة: "عذبوني كثير، ما أقدر أوصف لك، ضربوني على رأسي وكانوا يريدون كسر رجلي".

كابوس في سجون الاحتلال

وظل يتلعثم في الكلام وعيناه جاحظتان، ودخل في حالة هلوسة وهو يقول كلامًا غير واضح، فهم منه: "ظروف السجن التي عاشها كانت أشبه بالكابوس”.

وأضاف قبيل خضوعه لفحوص طبية داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وبدء رحلته العلاجية الطويلة، أنه جرى اعتقاله منذ شهر في شريط خان يونس.

وأشار إلى أن الوضع العام للأسرى الذين التقاهم في سجون الاحتلال صعب جدا، وأنهم محرومون من النوم.