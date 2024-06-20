نصائح فعّالة لتقوية وتطويل الأظافر بطرق طبيعية وسهلة

تمثل تقوية وتطويل الأظافر تحديًا للكثير من النساء، حيث تؤثر العوامل المختلفة مثل التغذية السيئة، والعناية غير السليمة بالأظافر، والعوامل البيئية على صحة الأظافر، ومن أجل الحفاظ على أظافر قوية وطويلة، يجب أن تتبع عادات ونصائح صحية تشمل النظام الغذائي السليم والعناية اليومية بالأظافر، وفيما يلي نقدم لك أبرزها.





نصائح لتقوية وتطويل الأظافر

1. تغذية صحية

يجب أن يتضمن نظامك الغذائي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الأظافر مثل فيتامين بيوتين (بيتا كاروتين)، البروتينات، الحديد، والزنك. تناول الأطعمة مثل السبانخ، البيض، الجوز، واللحوم البيضاء.

2. العناية اليومية

احرص على قص وتشذيب الأظافر بانتظام لمنع التشققات والكسر. استخدم مبرد الأظافر لتنعيم الحواف.

3. ترطيب الأظافر

استخدم زيوت طبيعية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند لترطيب الأظافر والجلد المحيط بها. ضع الزيت ودلك الأظافر بلطف لتعزيز النمو والقوة.

4. الحماية من المواد الكيميائية

ارتدي قفازات واقية عند استخدام المنظفات الكيميائية لحماية الأظافر من التلف.

5. تجنب الإصابة الجسدية

تجنب إستخدام الأظافر كأدوات لفتح الأشياء أو التسلية بشكل مبالغ فيه.



6. تقوية الأظافر بالفيتامينات

يمكنك استخدام مكملات فيتامينية خاصة بالأظافر بعد استشارة الطبيب.

7. العناية بالبشرة حول الأظافر

تدليك كريم مرطب حول الأظافر وفي الجلد المحيط بها للحفاظ على ليونة ونعومة الجلد.

باتباع هذه النصائح والعادات الصحية، يمكنك تعزيز صحة وجمال أظافرك بشكل طبيعي وفعال.