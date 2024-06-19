مصدر أمني: لا مفقودين بين حجاج بعثات القرعة والسياحة والتضامن

صرح مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية بعدم وجود مفقودين من الحجاج المصريين (القرعة – السياحة – التضامن) المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج.

واكد المصدر أن المفقودين غادروا البلاد لآداء فريضة الحج بمعرفتهم الشخصية.. وأنه يتم حالياً تفويج آخر دفعة من الحجاج من مشعر منى إلى فنادق الإقامة فى مكة المكرمة.

حقيقة وفاة حجاج مصريين



صرح مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية بأن ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى متضمناً وفاة بعض الأشخاص من ضمنهم 6 من محافظة بنى سويف والآخرين من محافظات مختلفة وتغيب إحدى السيدات أثناء تأديتهم مناسك الحج بالفحص تبين أن كافة الأشخاص المذكورين ليسوا مسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج .

كما تبين مغادرتهم البلاد فى وقت سابق لموسم الحج فى زيارات خاصة بأماكن مختلفة بالمملكة العربية السعودية، كما أمكن التوصل إلى أهلية المتغيبة والذين أفادوا بعودتها .

قالت القنصلية المصرية في جدة، اليوم الإثنين، أن ممثليها يتواجدون داخل مستشفى المعيصم المركزي بمكة المكرمة للمساعدة في إخراج تصاريح الدفن للأشخاص الذي وافتهم المنية خلال أداء مناسك الحج.

بيان مهم من القنصلية المصرية



وقالت القنصلية المصرية في جدة في بيان لها: "تهدي القنصلية المصرية في جدة اطيب تحياتها إلى السادة المواطنين، وتود الإعلان عن تواجد ممثل لها في مستشفى المعيصم المركزي بمكة المكرمة".

وأهابت القنصلية المصرية بالمواطنين من ذوي المتوفين ممن يودون استخراج تصاريح الدفن لذويهم، التوجه إلى المستشفى المعيصم المركزي بمكة المكرمة حيث مندوب القنصلية.

وأعربت القنصلية المصرية في بيانها، عن تعازيها إلى أهالي المتوفين، قائلين: "وتود القنصلية في هذا المقام ان تعرب عن خالص عزائها لذوي المتوفين داعية الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، نقل 27 حاجا مصريا إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات ومنى، خلال أداء مناسك الحج في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخروج أحد الحجاج بعد استقرار حالته الصحية، فيما يتلقى باقي المحتجزين الخدمات الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية السعودية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة الطبية المصرية، ستواصل عملها عقب انتهاء الحجاج من أداء المناسك، وعودتهم إلى مقرات إقامتهم.