القليوبية تحرير 249 محضراً لمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملات مكثفة على المخابز بمختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم عالي الجودة للمواطنين خلال إجازة العيد من خلال الرقابة المكثفة على الأسواق والمخابز للتأكد من الالتزام بالتشغيل وإنتاج الحصص المقررة ومنع سرقة الدقيق.

وأسفرت الحملات عن تحرير حوالى 249 محضراً لمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية تلاعبوا في مواصفات الخبز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضمنت المخالفات التى رصدتها الحملات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وغلق مخابز دون إذن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل زيارات وسرقة دقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، تمكنت إدارة الرقابة التموينية بإدارة القناطر الخيرية، بتحرير عدد 32 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين ومراجعة رصيد وعدم وجود ماكينة.

إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة:

تحرير عدد 15 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافه المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون اذن مسبق وعدم وجود ميزان.

بالإضافة إلى تحرير محضر جنحة ضد مخبر افرنجي عدم وجود ترخيص، وعدم الإعلان عن الاسعار، وتحرير عدد 7 محاضر جنح ضد جمعيتى وبدال تموينى، وسوبرماركت، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وغلق بدون إذن مسبق والتصرف في 30 زجاجه تمويني، وتجميع 6 كيلو سكر حر.

إدارة تموين طوخ:

بتحرير عدد 32 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وغلق بدون إذن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم نظافة المعجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات وعدم صلاحية ميزان.

بالإضافة إلى المرور على الأنشطة التجارية، وتم تحرير محضر جنحة لمستودع للغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن، وتحرير محضر جنحة لتاجرة تموينية للغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

إدارة تموين الخانكة:

تمكنت من تحرير عدد 23 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وغلق بدون إذن، وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل، وعجز بمقدار 156 شيكارة دقيق بلدى.

إدارة تموين القناطر الخيرية:

تحرير 13 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغلق بدون إذن مسبق، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات.

إدارة تموين بنها:

تحرير عدد 19 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعجز دقيق وغلق بدون إذن، وعدم صلاحية ميزان ومراجعة رصيد.

إدارة تموين كفر شكر:

تحرير عدد 18 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

إدارة تموين شبين القناطر:

تحرير عدد 37 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وغلق بدون إذن وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم إعطاء بون للمواطنين، ومراجعة رصيد وتصرف بعدد 3 شكاير دقيق بلدي، تم تحرير محضر جنحه مخبز سياحي بدون ترخيص واستخدام اسطوانة منزلية.

إدارة تموين قليوب:

تحرير عدد 32 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وغلق بدون إذن وعدم وجود سجل زيارات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون للمواطنين، وتصرف في عدد 3 شيكارة دقيق بلدى.

إدارة تموين قها:

بتحرير عدد 11 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم اعطاء بون للمواطنين ومراجعة رصيد مخبز، وجاري العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية، تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف المهندس حلمي زهري، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، والمهندسة منال إحسان، وكيلة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.