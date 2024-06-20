تسبب في خصم نصف يوم لزميله.. حبس المتهمين بقتل عامل بالتجمع

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بقتل عامل في مصنع يدعى رشاد، حيث انهال عليه أحد المتهمين طعنًا بسكين على أرض منطقة التجمع الخامس، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات تفاصيل الحادث، حيث إن الطالب يدعى رشاد يعمل في مصنع للوجبات السريعة بمنطقة التجمع الخامس، ويوم الخميس الماضي تسبب في خصم نصف يوم لأحد أصدقائه بسبب المزاح معه، وظن أن الأمر قد انتهى بالنسبة إليه، لكنه لم ينته بالنسبة لصديقه الذي ظل طوال الليل يفكر في الانتقام منه.

وأكد أصدقاء المجني عليه في أقوالهم للمباحث العامة أنه في صباح اليوم الثاني حضر صديقه للعمل يحمل سلاحا أبيض سكين، وقال المتهم لزملائه في العمل: “أنا معايا سلاح، خدوا بالكم مني".

وأكد مدير المصنع في أقواله إنه حاول وقتها الصلح بينهما، لكن المتهم رفض، وغادر شقيقها مقر العمل، ليجد سيارة في انتظاره، يخرج منها شخصان يتعديان عليه بالطعن أيضًا، ومن ثم ضربه بعصا على منطقة الرأس مرتين ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه.