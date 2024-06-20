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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كاتب: كل الطرق تؤدي إلى حرب بين إسرائيل وحزب الله

قوات الاحتلال ومقاتلي
قوات الاحتلال ومقاتلي حزب الله

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنه لا مفر من وقوع مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث تشير جميع الطرق إلى ذلك، واصفًا الأحداث التي جرت خلال التسعة أشهر الماضية بأنها حرب استنزاف طويلة بين الجانبين، وأدت إلى خسائر كبيرة للجبهة اللبنانية وحزب الله.

وأشار أبو شامة إلى أن الوضع الحالي يشبه حالة اقتراب من انفجار بين إسرائيل وحزب الله، حيث شهد تصعيدًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، منوهًا إلى أن الولايات المتحدة أرسلت مبعوثًا خاصًا لكلا البلدين في محاولة للوصول إلى تسوية سياسية، ولكن لم يتحقق ذلك بسبب رغبة حزب الله في تحقيق هدنة في غزة.

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وأكد أبو شامة أن جميع المؤشرات تشير إلى أن المنطقة متجهة نحو مواجهة حتمية بين الجانبين، وربما تكون هذه المواجهة محدودة في البداية وليست واسعة النطاق. 

ولفت  خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن التقارير السياسية والإعلامية تشير إلى أن المواجهة قد تندلع في غضون أيام بسبب التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية.

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