حزب الله يعلن استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال داخل موقع السماقة بالأسلحة

أعلن حزب الله، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال داخل موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال حزب الله إنهم استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

الاحتلال: قتلنا فضل إبراهيم قائد عمليات منطقة جويا فى حزب الله بغارة جوية





وفي سياق آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

وقال حزب الله، في بيانه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاغتيال الذي نفذه ‏العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية، ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

هجوم سيبراني على أكبر شركات الاتصالات الإسرائيلية

شن فريق الراصد التقني في لبنان التابع لحزب الله، هجوما سيبرانيا بعشرات السيرفرات على واحدة من أكبر شركات الاتصالات العدو الإسرائيلي حيث تم إغراق الخادم بكمية كبيرة من الطلبات بشكل متعمد، مما أدى إلى استهلاك موارده بشكل كامل.

وقال الفريق في بيانه قبل قليل: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي و استهداف سيارة في ديركيفا شن مجاهدو الراصد هجوم بعشرات السيرفرات هجوم سيبراني على واحدة من أكبر شركات الاتصالات العدو الإسرائيلي حيث تم إغراق الخادم بكمية كبيرة من الطلبات بشكل متعمد، مما أدى إلى استهلاك موارده بشكل كامل.

وأضاف الفريق: موقع "TCS Telecom" يقدم خدمات الاتصالات في إسرائيل موجهة بالأساس للمقيمين الناطقين بالإنجليزية، خاصة المهاجرين الجدد، يوفرون خطط الهواتف المحمولة، إنترنت عالي السرعة، إنترنت الألياف البصرية، الهاتف المنزلي، حزم التلفاز، والمكالمات الدولية، يتميز الموقع بدعمه الفني وخدمة العملاء باللغة الإنجليزية والفواتير المفصلة بنفس اللغة، مما يهدف لتسهيل الانتقال للمقيمين الجدد عبر تجميع خدمات الاتصالات المختلفة.