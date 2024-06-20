عاجل.. إسرائيل تبلغ أمريكا عن نيتها شن حرب على لبنان

أفادت قناة CNN أن إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها شن حرب خاطفة على لبنان تشمل توغل بري وهجوم جوي، وأنها تخطط لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال البلاد استعدادا لحرب مع حزب الله.

ونوهت القناة نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأنهم لم يبلغوا إسرائيل بمعارضتهم شن حرب على حزب الله، وذلك وفق نبأ عاجل أذاعته قناة العربية.

وفي سياق آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

وقال حزب الله، في بيانه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاغتيال الذي نفذه ‏العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية، ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

هجوم سيبراني على أكبر شركات الاتصالات الإسرائيلية

شن فريق الراصد التقني في لبنان التابع لحزب الله، هجوما سيبرانيا بعشرات السيرفرات على واحدة من أكبر شركات الاتصالات العدو الإسرائيلي حيث تم إغراق الخادم بكمية كبيرة من الطلبات بشكل متعمد، مما أدى إلى استهلاك موارده بشكل كامل.

وقال الفريق في بيانه قبل قليل: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي واستهداف سيارة في ديركيفا شن مجاهدو الراصد هجوم بعشرات السيرفرات هجوم سيبراني على واحدة من أكبر شركات الاتصالات العدو الإسرائيلي حيث تم إغراق الخادم بكمية كبيرة من الطلبات بشكل متعمد، مما أدى إلى استهلاك موارده بشكل كامل.

وأضاف الفريق: موقع "TCS Telecom" يقدم خدمات الاتصالات في إسرائيل موجهة بالأساس للمقيمين الناطقين بالإنجليزية، خاصة المهاجرين الجدد، يوفرون خطط الهواتف المحمولة، إنترنت عالي السرعة، إنترنت الألياف البصرية، الهاتف المنزلي، حزم التلفاز، والمكالمات الدولية، يتميز الموقع بدعمه الفني وخدمة العملاء باللغة الإنجليزية والفواتير المفصلة بنفس اللغة، مما يهدف لتسهيل الانتقال للمقيمين الجدد عبر تجميع خدمات الاتصالات المختلفة.