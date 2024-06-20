تقييد Instagram Lives على الأصدقاء المقربين

يطرح Instagram طريقة أخرى للمستخدمين للتفاعل مع مجموعة أصغر من الأصدقاء والمتابعين بدءًا من اليوم. يقوم تطبيق Close Friends على Instagram Live بتنفيذ ما هو مذكور على العلبة: ستتمكن من قصر نسبة مشاهدة البث المباشر على قائمة الأصدقاء المقربين فقط. سيتمكن ما يصل إلى ثلاثة أشخاص آخرين من الانضمام إلى عمليات البث الأكثر حميمية.

يقترح Instagram أن هذا يمكن أن يساعد المستخدمين في التخطيط للرحلات أو التعاون في الواجبات المنزلية أو مجرد اللحاق بالركب. سيمنح التحديث أيضًا المؤثرين خيارًا لاستضافة البث المباشر لجمهور خاص (وربما مدفوع الأجر).

منذ نوفمبر، تمكن المستخدمون من قصر وصول المنشورات والمقاطع على أصدقائهم المقربين. وفقًا لـ Instagram، يبحث المستخدمون عن طرق للتواصل مع الأصدقاء والمتابعين بشكل أكثر خصوصية. وتشهد شعبية الميزات مثل الرسائل المباشرة والأصدقاء المقربين والملاحظات على ذلك.

عند الحديث عن الملاحظات، قام Instagram بوضع علامة على بعض الجوانب الخفية لهذه الميزة التي قدمها في الأشهر الأخيرة. يمكنك الآن بشكل أساسي نشر مقطع فيديو كملاحظة. سيؤدي هذا إلى استبدال صورة ملفك الشخصي مؤقتًا. سترى أيضًا بيضة عيد الفصح (وبعبارة أخرى، قصاصات من الرسوم المتحركة) عندما تتمنى لصديقك عيد ميلاد سعيدًا في مذكرة. سيظهر هذا عندما تقوم بتضمين الكلمات "عيد ميلاد سعيد" أو استخدام كلمات متعلقة بعيد الميلاد أثناء الإشارة إلى صديق.

أخيرًا وليس آخرًا، قدم Instagram تحديثًا ترحيبيًا للخلاصة. لديك الآن خيار إضافة موسيقى إلى منشورات الرف الدائري التي تتضمن مقاطع فيديو. حتى الآن، كان من الممكن فقط إضافة موسيقى إلى دوارات تتألف من الصور فقط.