بدء الحجز الالكتروني لحضور قمة الأهلي والزمالك في الدوري

أعلنت شركه تذكرتي المسؤولة عن حجز تذاكر المواجهات المحلية المصرية ، بدء الحجز الالكتروني لمواجهة قمه الدوري المصري المقبلة بين الاهلي والزمالك والمقر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الثلاثاء المقبل.

كان لقاء الدور الاول بين الفريقين قد انتهى لصالح الفارس الابيض بثنائية مقابل هدف ، حمل توقيع سيف الدين الجزيري بينما جاء هدف الاهلي الوحيد عبر اللاعب احمد عبد القادر.

وحساب مؤجلات المسابقة المحلية يلتقي الاهلي نظيره الداخلية على ملعب السلام غد الجمعة بينما يلتقي أيضا في اليوم ذاته الزمالك نظيره فاركو على ملعب القاهرة الدولي.