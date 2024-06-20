الأهلي يقدم واجب العزاء لأسرة نورهان ناصر

توجه وفد النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، اليوم الخميس، إلى محافظة المنوفية لتقديم واجب العزاء لأسرة نورهان ناصر، مشجعة الأهلي التي توفيت إثر حادث أليم، عقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتحاد السكندري، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب.

ضم الوفد كلا من المهندس خالد مرتجى أمين الصندوق، والمهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والعميد محمود حزين مدير فرع النادي بمدينة نصر.

حرص المهندس خالد مرتجي، على نقل تعازي ومواساة الكابتن محمود الخطيب لأسرة الفقيدة، والتأكيد على دعم مجلس إدارة الأهلي في مصابهم الجلل.

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