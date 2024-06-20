السبت المقبل.. 100 لجنة تستأنف امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استئناف عقد امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لهذا العام يوم السبت المقبل ، فى 100 لجنة رئيسية حيث يؤدى 37 ألف و 432 طالباً وطالبة ، الإمتحان فى مادة اللغة العربية.

وأكد المحافظ، أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب والمراقبين؛ لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن، وفي هذا الإطار، كلف المحافظ رؤساء المراكز بمتابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس، وضمان جاهزية المرافق لتوفير أجواء ملائمة، تساهم في تركيز الطلاب وأداء امتحاناتهم بأفضل شكل ممكن ، مشدداً ، على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتأمين محيط المدارس، والتأكد من توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلاب والمراقبين، والإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والصحية .

وشدد المحافظ، على أهمية الحفاظ على الهدوء والنظام في محيط لجان الإمتحانات ، موجهاً بتكثيف الجهود لتوفير وسائل الراحة والنظافة ، وتقديم الدعم اللازم للطلاب ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الإنضباط في تنظيم وإجراء الامتحانات.

الجدير بالذكر أن امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2023 / 2024، بدأت الإثنين 10 يونيو الجارى، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتستأنف بعد غداً السبت 22 يونيو، عقب الإنتهاء من إجازة عيد الأضحى، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل .