إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بجروح خطيرة بصاروخ مضاد للدروع في رفح

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم بأن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة جراء استهدافهما بصاروخ مضاد للدروع في منطقة رفح. وأوضحت الإذاعة أن الهجوم وقع خلال عملية عسكرية في المنطقة، وأن الجنديين نُقلا على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار التقرير إلى أن الحادثة وقعت في إطار تصاعد التوترات في المنطقة، وأن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تمشيط واسعة بحثاً عن المسؤولين عن الهجوم. وذكر أن القوات الإسرائيلية عززت وجودها في رفح واتخذت إجراءات أمنية إضافية لضمان سلامة الجنود ومنع وقوع هجمات مماثلة.



ولم تُصدر السلطات الإسرائيلية حتى الآن بياناً رسمياً حول ملابسات الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، إلا أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل الكاملة للحادث.



يُذكر أن منطقة رفح تشهد توتراً مستمراً نتيجة النزاع المستمر بين الجيش الإسرائيلي والجماعات المسلحة، مما يزيد من حدة الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.

القسام: قصفنا قوات العدو المتمركزة جنوب غرب مدينة رفح بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة جنوب غرب مدينة رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وأكدت الكتائب في بيان صدر اليوم، أن هذا القصف يأتي رداً على التصعيد الإسرائيلي المستمر في المنطقة واستهداف المدنيين الفلسطينيين.



وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي في إطار حق المقاومة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية. وأضافت كتائب القسام أن مقاتليها نجحوا في إصابة أهدافهم بدقة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية.

من جانبها، لم تصدر السلطات الإسرائيلية تعليقاً فورياً على هذا القصف، فيما تواصلت التوترات على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث شهدت المنطقة تصعيداً ملحوظاً في الأيام الأخيرة.

يُذكر أن الأوضاع في غزة والضفة الغربية تشهد تصاعداً في العنف، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات واسعة النطاق بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

القسام :تنفذ كمينا مركبا ضد الجيش الإسرائيلي من " المسافة صفر "

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" تنفيذ كمين مركب استهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "استهدفت كتائب القسام دبابتي ميركفاه صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع"، وأضافت: "بعد استهداف الدبابتين فر طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مجاهدونا وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر".

وفي بيان لاحق تابعت "كتائب القسام": "استكمالا للكمين المركب المعد مسبقا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة.. تمكن مجاهدو القسام مجددا من استهداف آليتين صهيونيتين من نوع ايتان بقذائف الياسين 105".



وأضافت: "رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي مقتل 8 جنود في قطاع غزةمن بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمر" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.

وأكدت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

والأحد، ذكر الإعلام الاسرائيلي أن مدرعة "النمر" التي قتل بداخلها 8 جنود أصيبت بقذيفة "آر بي جي" مضادة للدروع وليس بعبوة ناسفة زرعت بالأرض كما كان يعتقد.

اعلام عبرى : الجيش يتعرض لحدث صعب فى حى الشابورة برفح



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عصر اليوم الخميس بوقوع حدث صعب في حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أكدت "كتائب القسام" تنفيذ كمين مركب ضد الجيش الإسرائيلي.





وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "هبطت قبل قليل مروحية إخلاء تقل عددا من المصابين في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس"، مشيرة إلى وقوع اشتباكات ضارية في مخيم الشابورة.



وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت في وقت سابق اليوم تنفيذ كمين مركب استهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت "القسام" إلى أن الجنود الإسرائيليين فروا من آلياتهم إلى أزقة المخيم وطاردهم مقاتلوا القسام وأجهزوا عليهم من مسافة صفر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمر" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.

وأكدت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".